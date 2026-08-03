Brush Spot SE 2, SE 3-18

Značajke i prednosti
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Inovativna Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Inovativna Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina. Primjena bez kapanja jer se voda automatski usisava tijekom procesa čišćenja.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Jednostavno i praktično rukovanje
Jednostavno i praktično rukovanje
Funkcija čišćenja sustava sprječava da se pribor zaprlja tijekom čišćenja. Ruke ostaju čiste, a dodaci se mogu pospremiti odmah nakon upotrebe. Intuitivan rad.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Meke čekinje
Meke čekinje
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Tepisi
  • Tapecirane površine
  • Tapecirani namještaj
  • Auto-sjedala
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Created with AI (artificial intelligence)

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