Brush Spot SE 2, SE 3-18
Značajke i prednosti
Inovativna Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaNiska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina. Primjena bez kapanja jer se voda automatski usisava tijekom procesa čišćenja.
Jednostavno i praktično rukovanjeFunkcija čišćenja sustava sprječava da se pribor zaprlja tijekom čišćenja. Ruke ostaju čiste, a dodaci se mogu pospremiti odmah nakon upotrebe. Intuitivan rad.
Meke čekinje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
Područja primjene
- Tepisi
- Tapecirane površine
- Tapecirani namještaj
- Auto-sjedala