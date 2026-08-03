Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina. Primjena bez kapanja jer se voda automatski usisava tijekom procesa čišćenja.

Jednostavno i praktično rukovanje

Funkcija čišćenja sustava sprječava da se pribor zaprlja tijekom čišćenja. Ruke ostaju čiste, a dodaci se mogu pospremiti odmah nakon upotrebe. Intuitivan rad.