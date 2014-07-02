Brza spojka
Za brzu izmjenu različitih mlaznih cijevi / pribora. Optimalno prilagođena Kärcher uređaju za prskanje, odgovara sučelju pištolj / mlazna cijev. S unutarnjim navojem M22 x 1,5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina (g)
|320
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
Kompatibilni uređaji
Pribor
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