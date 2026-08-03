Brzi punjač
Svodi vrijeme zastoja na minimum: zamjenski brzi punjač za WV 6 i WV 7 bežične usisivače za prozore osigurava da se čišćenje prozora može nastaviti s minimalnim prekidima.
Sa zamjenskim brzim punjačem, Kärcher WV 6 i WV 7 bežični usisivači prozora mogu se napuniti u tren oka.
Značajke i prednosti
Prikladno za WV 6 i WV 7
- Brzi punjač je zamjenski dio za WV 6.
Brzo punjenje baterije
- Uređaj je brzo ponovo spreman za uporabu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|29 x 122 x 114