Carpet slider mini

Osvježava i nepravilno oblikovane i nepristupačne tapecirane površine koristeći paru: Mini čistač tepiha za jednostavni priključak na EasyFix Mini podnu mlaznicu bez dodira s prljavštinom.

Mini čistač tepiha se ističe prilikom čišćenja nepristupačnih tapeciranih površina. Jednostavno se pričvršćuje na podnu mlaznicu EasyFix Mini bez dodira s prljavštinom te je idealna za osvježavanje malih i nepravilno oblikovanih tapeciranih površina koristeći paru.

Značajke i prednosti
Pirkladan za podnu mlaznicu EasyFix Mini
  • Jednostavno osvježenje tepiha parom.
  • Kompaktni oblik vam omogućuje da osvježite i najnepristupačnija mjesta bez velikog napora.
Podna mlaznica EasyFix Mini se jednostavno spaja s čistačem tepiha i odvaja
  • Za komforno rukovanje, u potpunosti bez sagibanja.
  • Moguće je brzo prebacivanje između čišćenja tvrdih i tapeciranih podova koristeći paru.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 285 x 178 x 46
Područja primjene
  • Tepih
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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