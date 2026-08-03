Carpet slider mini
Osvježava i nepravilno oblikovane i nepristupačne tapecirane površine koristeći paru: Mini čistač tepiha za jednostavni priključak na EasyFix Mini podnu mlaznicu bez dodira s prljavštinom.
Mini čistač tepiha se ističe prilikom čišćenja nepristupačnih tapeciranih površina. Jednostavno se pričvršćuje na podnu mlaznicu EasyFix Mini bez dodira s prljavštinom te je idealna za osvježavanje malih i nepravilno oblikovanih tapeciranih površina koristeći paru.
Značajke i prednosti
Pirkladan za podnu mlaznicu EasyFix Mini
- Jednostavno osvježenje tepiha parom.
- Kompaktni oblik vam omogućuje da osvježite i najnepristupačnija mjesta bez velikog napora.
Podna mlaznica EasyFix Mini se jednostavno spaja s čistačem tepiha i odvaja
- Za komforno rukovanje, u potpunosti bez sagibanja.
- Moguće je brzo prebacivanje između čišćenja tvrdih i tapeciranih podova koristeći paru.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|285 x 178 x 46
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Tepih