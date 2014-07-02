Četka D51 crna - tvrda, tvrda, Crna, 510 mm
Tvrda disk četka (510 mm) u crnoj boji za neosjetljive obloge. Za temeljito čišćenje i za jaka onečišćenja. Čekinje od Tynex-a; debljina 1,0 mm, dužina 41 mm.
Tvrda disk četka u crnoj boji ima promjer 510 mm. Čekinje od Tynex-a imaju debljinu 1,0 mm i dužinu 41 mm. Četka je predviđena isključivo za neosjetljive obloge te je prikladna za odstranjivanje jakih onečišćenja, kao i za temeljito čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Stupanj tvrdoće
|tvrda
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,9
Kompatibilni uređaji
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack D100
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah