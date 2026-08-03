Uz pomoć četke za čišćenje krzna možete sasvim jednostavno iščetkati tvrdokorne nečistoće iz životinjskog krzna. Ugodno meki gumeni materijal je fleksibilan i prilagođava se životinji. Nehrđajuće čelične iglice s kuglicama na vrhu ugodne su za životinje. A traku za ruku je moguće prilagoditi različitim korisnicima.