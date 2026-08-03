Četka za čišćenje krzna

Temeljito četkanje životinjskog krzna (dlake): četka za čišćenje krzna također odstranjuje i tvrdokornu nečistoću iz krzna.

Uz pomoć četke za čišćenje krzna možete sasvim jednostavno iščetkati tvrdokorne nečistoće iz životinjskog krzna. Ugodno meki gumeni materijal je fleksibilan i prilagođava se životinji. Nehrđajuće čelične iglice s kuglicama na vrhu ugodne su za životinje. A traku za ruku je moguće prilagoditi različitim korisnicima.

Značajke i prednosti
Četka za čišćenje ljubimaca
  • Uklanja tvrdokorne nečistoće iz životinjskog krzna.
Iglice od nehrđajućeg čelika s kvržicama
  • Ugodno za kućnog ljubimca.
Namjestiva ručna petlja
  • Mogućnost prilagodbe raznim korisnicima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 131 x 83 x 50
Područja primjene
  • Kućni ljubimci / psi
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Created with AI (artificial intelligence)

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