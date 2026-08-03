Četka za čišćenje krzna
Temeljito četkanje životinjskog krzna (dlake): četka za čišćenje krzna također odstranjuje i tvrdokornu nečistoću iz krzna.
Uz pomoć četke za čišćenje krzna možete sasvim jednostavno iščetkati tvrdokorne nečistoće iz životinjskog krzna. Ugodno meki gumeni materijal je fleksibilan i prilagođava se životinji. Nehrđajuće čelične iglice s kuglicama na vrhu ugodne su za životinje. A traku za ruku je moguće prilagoditi različitim korisnicima.
Značajke i prednosti
Četka za čišćenje ljubimaca
- Uklanja tvrdokorne nečistoće iz životinjskog krzna.
Iglice od nehrđajućeg čelika s kvržicama
- Ugodno za kućnog ljubimca.
Namjestiva ručna petlja
- Mogućnost prilagodbe raznim korisnicima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|131 x 83 x 50
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Kućni ljubimci / psi