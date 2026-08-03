Četka za fine detalje

Mala i snažna fina četka za mobilno čišćenje jamči ciljano uklanjanje prljavštine na teško dostupnim mjestima. Može se postaviti izravno na pištolj za okidanje visokotlačnog perača.

Četka za fine detalje kombinira učinak ravnog mlaza vode i mehaničku snagu čišćenja čekinja za temeljito čišćenje teško dostupnih i nagnutih područja, primjerice na biciklima. Nečistoća se oslobađa i ispire izravno. Budući da se voda koristi samo kada je aktiviran okidač na uređaju, potrošnja vode se može kontrolirati vrlo učinkovito i pojedinačno. Na taj se način istovremeno štedi trajanje baterije. Četkica je postavljena izravno na pištolj za okidanje. Glava četkice se može zamijeniti ako je potrebno. Četka za sitne detalje kompatibilna je sa svim OC 3 mobilnim vanjskim čistačima.

Značajke i prednosti
Četka za fine detalje: Nježna, ali učinkovita četka za fine detalje
Nježna, ali učinkovita četka za fine detalje
Temeljito uklanjanje naslaga prljavštine čak i na teško dostupnim mjestima.
Četka za fine detalje: Uklonjiva glava četke
Uklonjiva glava četke
Jednostavna naknadna oprema za higijensko čišćenje u bilo kojem trenutku.
Četka za fine detalje: Može se montirati na pištolj na okidač
Može se montirati na pištolj na okidač
Rukovanje jednom rukom za veću fleksibilnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 200 x 35 x 48
Područja primjene
  • Bicikli
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
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