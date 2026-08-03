Četka za fine detalje kombinira učinak ravnog mlaza vode i mehaničku snagu čišćenja čekinja za temeljito čišćenje teško dostupnih i nagnutih područja, primjerice na biciklima. Nečistoća se oslobađa i ispire izravno. Budući da se voda koristi samo kada je aktiviran okidač na uređaju, potrošnja vode se može kontrolirati vrlo učinkovito i pojedinačno. Na taj se način istovremeno štedi trajanje baterije. Četkica je postavljena izravno na pištolj za okidanje. Glava četkice se može zamijeniti ako je potrebno. Četka za sitne detalje kompatibilna je sa svim OC 3 mobilnim vanjskim čistačima.