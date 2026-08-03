Četka za fine detalje
Mala i snažna fina četka za mobilno čišćenje jamči ciljano uklanjanje prljavštine na teško dostupnim mjestima. Može se postaviti izravno na pištolj za okidanje visokotlačnog perača.
Četka za fine detalje kombinira učinak ravnog mlaza vode i mehaničku snagu čišćenja čekinja za temeljito čišćenje teško dostupnih i nagnutih područja, primjerice na biciklima. Nečistoća se oslobađa i ispire izravno. Budući da se voda koristi samo kada je aktiviran okidač na uređaju, potrošnja vode se može kontrolirati vrlo učinkovito i pojedinačno. Na taj se način istovremeno štedi trajanje baterije. Četkica je postavljena izravno na pištolj za okidanje. Glava četkice se može zamijeniti ako je potrebno. Četka za sitne detalje kompatibilna je sa svim OC 3 mobilnim vanjskim čistačima.
Značajke i prednosti
Nježna, ali učinkovita četka za fine detaljeTemeljito uklanjanje naslaga prljavštine čak i na teško dostupnim mjestima.
Uklonjiva glava četkeJednostavna naknadna oprema za higijensko čišćenje u bilo kojem trenutku.
Može se montirati na pištolj na okidačRukovanje jednom rukom za veću fleksibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|200 x 35 x 48
Područja primjene
- Bicikli
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.