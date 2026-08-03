Nema više blatnih šapa – četka za pranje kućnih ljubimaca kao dodatak svim OC 3 uređajima čisti brzo, temeljito i nježno. Idealno nakon šetnje psa po lošem vremenu – prije nego što uđete u auto ili kada dođete kući. Bilo da samo perete blatnjave šape vašeg ljubimca ili čistite cijelo krzno, fleksibilni silikonski izbočini ne samo da čine četku udobnom za vašeg ljubimca, već također vrlo učinkovito uklanjaju nečistoće. Da biste ga koristili, spojite četku izravno na pištolj za okidanje na OC 3. Kada pritisnete okidač, voda teče kroz četku. Kombinacija nježnog niskotlačnog mlaza tuša (usporedivog s mlazom iz slavine) i mehaničkog učinka izbočina pruža izvanrednu snagu čišćenja kao i učinak masaže u kojem će uživati ​​mnogi kućni ljubimci. Prljavština se olabavi i odmah ispere. Voda se troši vrlo štedljivo, što štiti bateriju i znači da se može koristiti dovoljno dugo.