Četka za pranje kućnih ljubimaca
Četka za nježno čišćenje i njegovanje kućnih ljubimaca, posebno pasa. Jednostavno postavite na visokotlačni perač OC 3 za učinkovito čišćenje. Očistite krzno u nekoliko jednostavnih koraka!
Nema više blatnih šapa – četka za pranje kućnih ljubimaca kao dodatak svim OC 3 uređajima čisti brzo, temeljito i nježno. Idealno nakon šetnje psa po lošem vremenu – prije nego što uđete u auto ili kada dođete kući. Bilo da samo perete blatnjave šape vašeg ljubimca ili čistite cijelo krzno, fleksibilni silikonski izbočini ne samo da čine četku udobnom za vašeg ljubimca, već također vrlo učinkovito uklanjaju nečistoće. Da biste ga koristili, spojite četku izravno na pištolj za okidanje na OC 3. Kada pritisnete okidač, voda teče kroz četku. Kombinacija nježnog niskotlačnog mlaza tuša (usporedivog s mlazom iz slavine) i mehaničkog učinka izbočina pruža izvanrednu snagu čišćenja kao i učinak masaže u kojem će uživati mnogi kućni ljubimci. Prljavština se olabavi i odmah ispere. Voda se troši vrlo štedljivo, što štiti bateriju i znači da se može koristiti dovoljno dugo.
Značajke i prednosti
Fleksibilne izbočineNježno i temeljito uklanja nečistoće uz ugodan učinak masaže.
Nježni sprej za tuširanjeZa temeljito čišćenje i nježnu njegu kućnih ljubimaca, posebno pasa. Kombinirani učinak čišćenja – prljavština se olabavi i odmah ispere.
Može se montirati na pištolj na okidačJednostavna montaža i jednostavno rukovanje jednom rukom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|68 x 90 x 85
Područja primjene
- Kućni ljubimci / psi