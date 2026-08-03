Četka za ribanje
Svestrana četka za ribanje za mobilno čišćenje brzo i temeljito uklanja tvrdokornu prljavštinu. Može se postaviti izravno na pištolj za okidanje visokotlačnog perača.
Četka za ribanje idealna je za brzo i temeljito rahljenje i ispiranje tvrdokorne prljavštine kao što je ljepljivi sloj peludi na vrtnom namještaju ili nakupljena prljavština. Njegova kombinacija tlačnog mlaza i čekinja osigurava posebno snažnu snagu čišćenja, čak i za brzo čišćenje. Područja primjene uključuju, na primjer, vrtni namještaj, bicikle i drugu vanjsku opremu. Četkica je postavljena izravno na pištolj za okidanje. Sa svojim protukliznim profilom i ergonomskim oblikom, četka udobno leži u ruci za siguran rad bez umora. Budući da se voda koristi samo kada je aktiviran okidač na uređaju, potrošnja vode se može kontrolirati vrlo učinkovito i pojedinačno. Na taj se način istovremeno štedi trajanje baterije. Četka za ribanje kompatibilna je sa svim OC 3 mobilnim vanjskim čistačima.
Značajke i prednosti
Stabilne čekinje i učinkovit mlaz pod pritiskomSnažno i temeljito uklanja čak i najtvrdokorniju prljavštinu. Nečistoća se oslobađa i ispire izravno.
Ergonomski oblik s protukliznim profilomUdoban i lak za držanje za siguran rad bez umora. Mala težina čini rad udobnim.
Može se montirati na pištolj na okidačRukovanje jednom rukom za veću fleksibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|169 x 53 x 21
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Cipele / cipele za pješačenje
- Dječja kolica / buggy
- Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
- Šator / oprema za kampiranje
- Žardinjere