Četka za ribanje

Svestrana četka za ribanje za mobilno čišćenje brzo i temeljito uklanja tvrdokornu prljavštinu. Može se postaviti izravno na pištolj za okidanje visokotlačnog perača.

Četka za ribanje idealna je za brzo i temeljito rahljenje i ispiranje tvrdokorne prljavštine kao što je ljepljivi sloj peludi na vrtnom namještaju ili nakupljena prljavština. Njegova kombinacija tlačnog mlaza i čekinja osigurava posebno snažnu snagu čišćenja, čak i za brzo čišćenje. Područja primjene uključuju, na primjer, vrtni namještaj, bicikle i drugu vanjsku opremu. Četkica je postavljena izravno na pištolj za okidanje. Sa svojim protukliznim profilom i ergonomskim oblikom, četka udobno leži u ruci za siguran rad bez umora. Budući da se voda koristi samo kada je aktiviran okidač na uređaju, potrošnja vode se može kontrolirati vrlo učinkovito i pojedinačno. Na taj se način istovremeno štedi trajanje baterije. Četka za ribanje kompatibilna je sa svim OC 3 mobilnim vanjskim čistačima.

Značajke i prednosti
Četka za ribanje: Stabilne čekinje i učinkovit mlaz pod pritiskom
Stabilne čekinje i učinkovit mlaz pod pritiskom
Snažno i temeljito uklanja čak i najtvrdokorniju prljavštinu. Nečistoća se oslobađa i ispire izravno.
Četka za ribanje: Ergonomski oblik s protukliznim profilom
Ergonomski oblik s protukliznim profilom
Udoban i lak za držanje za siguran rad bez umora. Mala težina čini rad udobnim.
Četka za ribanje: Može se montirati na pištolj na okidač
Može se montirati na pištolj na okidač
Rukovanje jednom rukom za veću fleksibilnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 169 x 53 x 21
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Cipele / cipele za pješačenje
  • Dječja kolica / buggy
  • Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
  • Šator / oprema za kampiranje
  • Žardinjere
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