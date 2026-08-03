Četka za ribanje idealna je za brzo i temeljito rahljenje i ispiranje tvrdokorne prljavštine kao što je ljepljivi sloj peludi na vrtnom namještaju ili nakupljena prljavština. Njegova kombinacija tlačnog mlaza i čekinja osigurava posebno snažnu snagu čišćenja, čak i za brzo čišćenje. Područja primjene uključuju, na primjer, vrtni namještaj, bicikle i drugu vanjsku opremu. Četkica je postavljena izravno na pištolj za okidanje. Sa svojim protukliznim profilom i ergonomskim oblikom, četka udobno leži u ruci za siguran rad bez umora. Budući da se voda koristi samo kada je aktiviran okidač na uređaju, potrošnja vode se može kontrolirati vrlo učinkovito i pojedinačno. Na taj se način istovremeno štedi trajanje baterije. Četka za ribanje kompatibilna je sa svim OC 3 mobilnim vanjskim čistačima.