Postavljanje lanca na mač lančane pile CNS 18-30 Battery dužine 30 cm je jednostavno i brzo zahvaljujući sustavu za zatezanje lanca bez alata. Lanac postiže optimalne rezultate rezanja pri svakoj uporabi te je veoma dugotrajan i svestran. Niska razina vibracija lanca sa slabim povratnim udarcem također je impresivna.