Chain Chainsaw 30cm 18V
Postignite kvalitetne rezove pri svakoj uporabi s lancem pile CNS 18-30 Battery i njegovim mačem dužine 30 cm. Zamjena se izvodi uz malo truda zahvalj. sustavu za zatezanje lanca bez alata.
Postavljanje lanca na mač lančane pile CNS 18-30 Battery dužine 30 cm je jednostavno i brzo zahvaljujući sustavu za zatezanje lanca bez alata. Lanac postiže optimalne rezultate rezanja pri svakoj uporabi te je veoma dugotrajan i svestran. Niska razina vibracija lanca sa slabim povratnim udarcem također je impresivna.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetni lanac
- Postignite uvijek najbolje rezultate rezanja s Kärcherovim lančanim pilama.
Lanac je moguće zamijeniti bez alata
- Zamjena lanca bez umaranja.
Slab povratni udarac
- Slab povratni udarac i visoka učinkovitost u isto vrijeme.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|srebrna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|430 x 35 x 5
Područja primjene
- Drveće
- Granje
- Drvo za ogrijev