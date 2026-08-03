Dvije vrhunske krpe od mikrovlakana uključene u set omogućuju mlaznici da učinkovito otpusti i pokupi tvrdokornu prljavštinu u kupaonicama i kuhinjama. Čak se i velika prljavština s ploča za kuhanje može ukloniti bez napora. Prikladan i pouzdan dizajn s kukom i petljom sigurno fiksira krpu na ručnu mlaznicu i znači da se krpa može brzo zamijeniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom.