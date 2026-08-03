Cloth set for flexible hand nozzle

Krpe za fleksibilnu ručnu mlaznicu izrađene su od vrhunskih mikrovlakana – za olabavljenje i pokupljanje još više prljavštine. Sustav na kuku i petlju olakšava promjenu krpe bez potrebe da dođete u dodir s prljavštinom.

Dvije vrhunske krpe od mikrovlakana uključene u set omogućuju mlaznici da učinkovito otpusti i pokupi tvrdokornu prljavštinu u kupaonicama i kuhinjama. Čak se i velika prljavština s ploča za kuhanje može ukloniti bez napora. Prikladan i pouzdan dizajn s kukom i petljom sigurno fiksira krpu na ručnu mlaznicu i znači da se krpa može brzo zamijeniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom.

Značajke i prednosti
Cloth set for flexible hand nozzle: Visokokvalitetna krpa od mikrofibre
Visokokvalitetna krpa od mikrofibre
Posebna petljasta struktura krpe osigurava posebno dobro upijanje prljavštine i temeljite rezultate čišćenja. Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Cloth set for flexible hand nozzle: Praktičan sustav čičaka
Praktičan sustav čičaka
Tkanina se pričvršćuje na ručnu mlaznicu jednostavnim pritiskom. Tkanina ne klizi tijekom čišćenja.
Cloth set for flexible hand nozzle: Remen na tkanini
Remen na tkanini
Nema kontakta s prljavštinom prilikom mijenjanja krpa: jednostavno držite krpu za remen i povucite ručnu mlaznicu prema gore i dalje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 170 x 65 x 10
Područja primjene
  • Umivaonici
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Tuš kabina/kada
  • Radne površine u kuhinji
  • Kuhališta
  • Pećnica
  • Nape
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