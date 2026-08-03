Cloth set for flexible hand nozzle
Krpe za fleksibilnu ručnu mlaznicu izrađene su od vrhunskih mikrovlakana – za olabavljenje i pokupljanje još više prljavštine. Sustav na kuku i petlju olakšava promjenu krpe bez potrebe da dođete u dodir s prljavštinom.
Dvije vrhunske krpe od mikrovlakana uključene u set omogućuju mlaznici da učinkovito otpusti i pokupi tvrdokornu prljavštinu u kupaonicama i kuhinjama. Čak se i velika prljavština s ploča za kuhanje može ukloniti bez napora. Prikladan i pouzdan dizajn s kukom i petljom sigurno fiksira krpu na ručnu mlaznicu i znači da se krpa može brzo zamijeniti bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna krpa od mikrofibrePosebna petljasta struktura krpe osigurava posebno dobro upijanje prljavštine i temeljite rezultate čišćenja. Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičakaTkanina se pričvršćuje na ručnu mlaznicu jednostavnim pritiskom. Tkanina ne klizi tijekom čišćenja.
Remen na tkaniniNema kontakta s prljavštinom prilikom mijenjanja krpa: jednostavno držite krpu za remen i povucite ručnu mlaznicu prema gore i dalje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|170 x 65 x 10
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Tuš kabina/kada
- Radne površine u kuhinji
- Kuhališta
- Pećnica
- Nape