CNS 18-30 saw blade
Savršeno kompatibilan s Kärcher baterijskom lančanom pilom CNS 18-30: Vodilica se iznimno jednostavno mijenja i pomaže u postizanju najboljih mogućih rezultata rezanja.
CNS 18-30 vodilica je idealan dio dodatne opreme za CNS 18-30 baterijsku lančanu pilu i sa sobom donosi mnoge prednosti. Šina se brzo i lako mijenja i dizajnirana je da bude ultra robusna i dugotrajna. Korištena u kombinaciji s lancem, vodilica nudi maksimalnu sigurnost zahvaljujući niskom učinku povratnog trzaja, omogućujući korisnicima rad uz potpunu sigurnost i kontrolu te također pruža najbolju moguću izvedbu rezanja u širokom rasponu primjena. CNS 18-30 vodilica je savršen izbor za svakoga tko treba pouzdanu i snažnu Kärcher motornu pilu za poslove u vrtu.
Značajke i prednosti
Vrhunska vodilica
- Za optimalnu izvedbu rezanja.
Promjena lista pile bez alata
- Brza i jednostavna izmjena lista pile bez potrebe za alatima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|353 x 51
Područja primjene
- Drveće
- Granje
- Drvo za ogrijev