CNS 18-30 vodilica je idealan dio dodatne opreme za CNS 18-30 baterijsku lančanu pilu i sa sobom donosi mnoge prednosti. Šina se brzo i lako mijenja i dizajnirana je da bude ultra robusna i dugotrajna. Korištena u kombinaciji s lancem, vodilica nudi maksimalnu sigurnost zahvaljujući niskom učinku povratnog trzaja, omogućujući korisnicima rad uz potpunu sigurnost i kontrolu te također pruža najbolju moguću izvedbu rezanja u širokom rasponu primjena. CNS 18-30 vodilica je savršen izbor za svakoga tko treba pouzdanu i snažnu Kärcher motornu pilu za poslove u vrtu.