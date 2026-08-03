CNS 18-30 saw blade

Savršeno kompatibilan s Kärcher baterijskom lančanom pilom CNS 18-30: Vodilica se iznimno jednostavno mijenja i pomaže u postizanju najboljih mogućih rezultata rezanja.

CNS 18-30 vodilica je idealan dio dodatne opreme za CNS 18-30 baterijsku lančanu pilu i sa sobom donosi mnoge prednosti. Šina se brzo i lako mijenja i dizajnirana je da bude ultra robusna i dugotrajna. Korištena u kombinaciji s lancem, vodilica nudi maksimalnu sigurnost zahvaljujući niskom učinku povratnog trzaja, omogućujući korisnicima rad uz potpunu sigurnost i kontrolu te također pruža najbolju moguću izvedbu rezanja u širokom rasponu primjena. CNS 18-30 vodilica je savršen izbor za svakoga tko treba pouzdanu i snažnu Kärcher motornu pilu za poslove u vrtu.

Značajke i prednosti
Vrhunska vodilica
  • Za optimalnu izvedbu rezanja.
Promjena lista pile bez alata
  • Brza i jednostavna izmjena lista pile bez potrebe za alatima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 353 x 51
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Drveće
  • Granje
  • Drvo za ogrijev
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Created with AI (artificial intelligence)

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