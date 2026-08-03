Naš komplet za opremanje EASY!Force 1 omogućuje uporabu najsuvremenije tehnike EASY!Force čak i s već postojećim visokotlačnim čistačima i visokotlačnim crijevima proizvođača Kärcher i to uz uštedu energije. Komplet za opremanje sadrži visokotlačni pištolj EASY!Force (4.118-005), mlaznu cijev duljine 1050 milimetara (4.112-000) s priključcima EASY!Lock, adapter 8 (4.111-036) za visokotlačne mlaznice s priključkom M 18 × 1,5 i adapter 12 (4.111-046) za visokotlačno crijevo uključujući rotacijsku spojnicu.