Za opremanje praktičnim i štedljivom tehnikom EASY!Force za sve visokotlačne čistače Kärcher koji već imaju odgovarajući pribor: naš komplet za opremanje EASY!Force 3 sadrži sam visokotlačni pištolj EASY!Force (4.118-005), adapter 12 (4.111-046) za visokotlačno crijevo uključujući rotacijsku spojnicu i adapter 5 (4.111-033) za mlazne cijevi s priključkom M 22 × 1,5. Na taj se način i dalje mogu uz uštedu troškova upotrebljavati postojeća visokotlačna crijeva i mlazne cijevi.