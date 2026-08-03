Conversion kit heat exchanger L2P
Komplet za pretvorbu za povećanje proizvodnje leda standardnog L2P. Nakon instaliranja ovog kompleta za pretvorbu, stroj proizvodi cca. 50% više suhog leda.
Komplet za pretvorbu za povećanje proizvodnje leda standardnog L2P. Nakon instaliranja ovog kompleta za pretvorbu, stroj proizvodi otprilike 50 posto više suhog leda. To znači da se učinak čišćenja standardnog L2P može povećati za oko 50 posto.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|660 x 275 x 175