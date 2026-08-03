Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar
Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 20 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).
Visokotlačno fleksibilno crijevo (DN 6) dužine 20 m za čišćenje cijevi do 220 bara (priključak s navojem za R 1/8 mlaznicu).
Značajke i prednosti
Posebno fleksibilno visokotlačno crijevo s vanjskim gumenim pokrovom i čeličnim tkanjem
- Idealno rukovanje kod čišćenja cijevi, čak je moguće svladati i uska mjesta.
- Visoka otpornost na trošenje i dug životni vijek.
- Otporno na tlak do 250 bara.
Priključak: 1/8"
- Kompatibilno s mlaznicama za čišćenje cijevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|250
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Dužina (m)
|20
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3
Kompatibilni uređaji
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