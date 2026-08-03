Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar
Posebno fleksibilna visokotlačna crijeva za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).
Visokotlačno fleksibilno crijevo (DN 6) dužine 30 m za čišćenje cijevi (priključak s navojem za R 1/8 mlaznicu).
Značajke i prednosti
Posebno fleksibilno visokotlačno crijevo od PVC-a
- Minimalna težina i optimalno rukovanje.
- Podnosti tlakove do 120 bar.
Priključak: 1/8"
- Kompatibilno s mlaznicama za čišćenje cijevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|140
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Dužina (m)
|30
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,3
Kompatibilni uređaji
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/20 G
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
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