Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar
Posebno fleksibilna visokotlačna crijeva za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).
Visokotlačno fleksibilno crijevo (DN 6) dužine 30 m za čišćenje cijevi (priključak s navojem za R 1/8 mlaznicu).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|140
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Dužina (m)
|30
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,4
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