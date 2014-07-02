Crijevo za izjednačenje tlaka
Crijevo za izjednačenje tlaka služi kao spojno crijevo između kućanskih automata za vodu, odnosno kućnih vodovoda i krutih sustava cjevovoda.
Idealni spoj za kompenzaciju oscilacija tlaka u kućnom sustavu opskrbe vodom. Crijevo za izjednačenje tlaka s prigušenjem buke, dužine 1 m i promjera 3/4" služi kao spojno crijevo između kućnih automata za vodu, odnosno kućnih vodovoda i krutih cjevovoda. Elastično unutarnje crijevo od silikona osigurava kompenzaciju tlaka i izjednačava pad tlaka u kućištu. Unutarnja dilatacija u crijevu tako sprječava povremeno uključivanje i isključivanje pumpe. Istovremeno se javlja manje vibracija. To opet dovodi do značajnog smanjenja buke. Tlačno crijevo na oba kraja ima priključni navoj G1 (33,3 mm).
Značajke i prednosti
Elastično unutarnje crijevo od silikona
- Istezanje elastičnog unutarnjeg crijeva sprječava povremeno uključivanje i isključivanje pumpe u slučaju pada tlaka. Dakle, pad tlaka se kompenzira i pumpa radi pouzdano.
Fleksibilno crijevo
- Tako nastaje manje vibracija, te se znatno smanjuje prijenos buke na sustav krutih cjevovoda.
Spojno crijevo za krute cjevovode
- Za spajanje na pumpu kućne vodoopskrbe. Sustavi cjevovoda najčešće ne sežu do mjesta postavljanja pumpe. Preporuča se spajanje pumpe s cjevovodom putem fleksibilnog crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|3/4″
|Dužina crijeva (m)
|1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|270 x 275 x 55
Područja primjene
- Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara