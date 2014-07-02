Idealni spoj za kompenzaciju oscilacija tlaka u kućnom sustavu opskrbe vodom. Crijevo za izjednačenje tlaka s prigušenjem buke, dužine 1 m i promjera 3/4" služi kao spojno crijevo između kućnih automata za vodu, odnosno kućnih vodovoda i krutih cjevovoda. Elastično unutarnje crijevo od silikona osigurava kompenzaciju tlaka i izjednačava pad tlaka u kućištu. Unutarnja dilatacija u crijevu tako sprječava povremeno uključivanje i isključivanje pumpe. Istovremeno se javlja manje vibracija. To opet dovodi do značajnog smanjenja buke. Tlačno crijevo na oba kraja ima priključni navoj G1 (33,3 mm).