Crijevo za izjednačenje tlaka

Crijevo za izjednačenje tlaka služi kao spojno crijevo između kućanskih automata za vodu, odnosno kućnih vodovoda i krutih sustava cjevovoda.

Idealni spoj za kompenzaciju oscilacija tlaka u kućnom sustavu opskrbe vodom. Crijevo za izjednačenje tlaka s prigušenjem buke, dužine 1 m i promjera 3/4" služi kao spojno crijevo između kućnih automata za vodu, odnosno kućnih vodovoda i krutih cjevovoda. Elastično unutarnje crijevo od silikona osigurava kompenzaciju tlaka i izjednačava pad tlaka u kućištu. Unutarnja dilatacija u crijevu tako sprječava povremeno uključivanje i isključivanje pumpe. Istovremeno se javlja manje vibracija. To opet dovodi do značajnog smanjenja buke. Tlačno crijevo na oba kraja ima priključni navoj G1 (33,3 mm).

Značajke i prednosti
Elastično unutarnje crijevo od silikona
  • Istezanje elastičnog unutarnjeg crijeva sprječava povremeno uključivanje i isključivanje pumpe u slučaju pada tlaka. Dakle, pad tlaka se kompenzira i pumpa radi pouzdano.
Fleksibilno crijevo
  • Tako nastaje manje vibracija, te se znatno smanjuje prijenos buke na sustav krutih cjevovoda.
Spojno crijevo za krute cjevovode
  • Za spajanje na pumpu kućne vodoopskrbe. Sustavi cjevovoda najčešće ne sežu do mjesta postavljanja pumpe. Preporuča se spajanje pumpe s cjevovodom putem fleksibilnog crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 3/4″
Dužina crijeva (m) 1
Boja Crna
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 270 x 275 x 55
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
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