DB 120 glodalo za K 2- K3
Glodalo za nečistoću s učinkovitom rotirajućom mlaznicom Entry za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 i K 3. Za posebno tvrdokorne nečistoć, kao površine obrasle mahovinom ili ostarjele površine.
Zahvaljujući snažnoj rotirajućojj mlaznici Entry, ovo glodalo za nečistoću također odstranjuje i posebno tvrdokorne nečistoće do blistave čistoće. Rotirajući točkasti mlaz bez problema odstranjuje atmosferske nečistoće pa tako, primjerice, površinama obraslim mahovinom ili trošnim površinama ponovo daje novi sjaj. Ovo glodalo, osim toga, osvaja i velikom površinskom snagom. Prikladno za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 i K 3.
Značajke i prednosti
Rotirajući točkasti mlaz
Snažno čišćenje visokim tlakom
- Ciljano čišćenje tvrdokornih nečistoća
100% veća učinkovitost čišćenja u usporedbi s Kärcherovim standardnim ravnim mlazom.
Bajonetna spojnica
- Posebno praktično za uporabu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|450 x 41 x 41
Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Vozila
- Tvrdokorne nečistoće
- Vrtni i kameni zidovi
- Mahovina