Zahvaljujući snažnoj rotirajućojj mlaznici Entry, ovo glodalo za nečistoću također odstranjuje i posebno tvrdokorne nečistoće do blistave čistoće. Rotirajući točkasti mlaz bez problema odstranjuje atmosferske nečistoće pa tako, primjerice, površinama obraslim mahovinom ili trošnim površinama ponovo daje novi sjaj. Ovo glodalo, osim toga, osvaja i velikom površinskom snagom. Prikladno za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 i K 3.