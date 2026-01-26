DB 145 glodalo za K 4- K 5
Glodalo za nečistoću s učinkovitom rotirajućom mlaznicom Middle za Kärcher visokotlačne čistače klase K 4 i K 5. Za posebno tvrdokornie nečistoće, kao površine obrasle mahovinom ili ostarjele površine.
Glodalo za nečistoću za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 4 i K 5 svojom učinkovitom rotirajućom mlaznicom Middle s rotirajućim točkastim mlazom bez problema će odstraniti čak i atmosferska onečišćenja. Tako će površine s tvrdokornim onečišćenjima, površine obrasle mahovinom i ostarjele površine u trenu opet biti blistavo čiste. Ovo glodalo, osim toga, osvaja i velikom površinskom snagom.
Značajke i prednosti
Rotirajući točkasti mlaz
Snažno čišćenje visokim tlakom
- Ciljano čišćenje tvrdokornih nečistoća
100% veća učinkovitost čišćenja u usporedbi s Kärcherovim standardnim ravnim mlazom.
Bajonetna spojnica
- Posebno praktično za uporabu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|450 x 41 x 41
Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Vozila
- Tvrdokorne nečistoće
- Vrtni i kameni zidovi
- Mahovina