Glodalo za nečistoću za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 4 i K 5 svojom učinkovitom rotirajućom mlaznicom Middle s rotirajućim točkastim mlazom bez problema će odstraniti čak i atmosferska onečišćenja. Tako će površine s tvrdokornim onečišćenjima, površine obrasle mahovinom i ostarjele površine u trenu opet biti blistavo čiste. Ovo glodalo, osim toga, osvaja i velikom površinskom snagom.