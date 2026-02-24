Snažno protiv posebno tvrdokornih onečišćenja: glodalo za nečistoću s rotirajućom mlaznicom Top za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 7. Zbog rotirajućeg točkastog mlaza i velikog površinskog učinka moguće je bez velikog truda također odstraniti i atmosferska onečišćenja, kao na površinama obraslima mahovinom ili trošnim površinama.