DB 180 glodalo za K 7

Glodalo za nečistoću s učinkovitom rotirajućom mlaznicom Top za Kärcher visokotlačne čistače klase K 7. Za posebno tvrdokornie nečistoće, kao površine obrasle mahovinom ili ostarjele površine.

Snažno protiv posebno tvrdokornih onečišćenja: glodalo za nečistoću s rotirajućom mlaznicom Top za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 7. Zbog rotirajućeg točkastog mlaza i velikog površinskog učinka moguće je bez velikog truda također odstraniti i atmosferska onečišćenja, kao na površinama obraslima mahovinom ili trošnim površinama.

Značajke i prednosti
Rotirajući točkasti mlaz
  • Učinkovito odstranjivanje čak i tvrdokornih nečistoća s osjetljivih površina
Snažno čišćenje visokim tlakom
  • Ciljano čišćenje tvrdokornih nečistoća
100% veća učinkovitost čišćenja u usporedbi s Kärcherovim standardnim ravnim mlazom.
Bajonetna spojnica
  • Posebno praktično za uporabu
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 450 x 41 x 41

Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).

Područja primjene
  • Vozila
  • Tvrdokorne nečistoće
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Mahovina
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH