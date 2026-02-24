DB 180 glodalo za K 7
Glodalo za nečistoću s učinkovitom rotirajućom mlaznicom Top za Kärcher visokotlačne čistače klase K 7. Za posebno tvrdokornie nečistoće, kao površine obrasle mahovinom ili ostarjele površine.
Snažno protiv posebno tvrdokornih onečišćenja: glodalo za nečistoću s rotirajućom mlaznicom Top za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 7. Zbog rotirajućeg točkastog mlaza i velikog površinskog učinka moguće je bez velikog truda također odstraniti i atmosferska onečišćenja, kao na površinama obraslima mahovinom ili trošnim površinama.
Značajke i prednosti
Rotirajući točkasti mlaz
- Učinkovito odstranjivanje čak i tvrdokornih nečistoća s osjetljivih površina
Snažno čišćenje visokim tlakom
- Ciljano čišćenje tvrdokornih nečistoća
100% veća učinkovitost čišćenja u usporedbi s Kärcherovim standardnim ravnim mlazom.
Bajonetna spojnica
- Posebno praktično za uporabu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|450 x 41 x 41
Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Vozila
- Tvrdokorne nečistoće
- Vrtni i kameni zidovi
- Mahovina