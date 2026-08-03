Disc brush black complete D41, tvrda, Crna, 406 mm

Pločasta četka, tvrda, crna. Promjer 406 mm. Za nečistoću koja snažno prianja i za generalno čišćenje. Samo za neosjetljive obloge. Čekinje: Tynex 180 Grit, debljine 1 mm, duljine 41 mm.