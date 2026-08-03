Disc brush red complete D41, srednja, crvena, 406 mm
Pločasta četka, srednjetvrda, crvena. Promjer 406 mm. Za sve uobičajene zadatke čišćenja. Također i za osjetljive podove. Čekinje: polipropilen, debljina 0,6 mm, duljina 40 mm.
Pločasta četka (srednjetvrda, crvena) promjera od 406 mm. Prikladna je za sve uobičajene zadatke čišćenja, čak i za osjetljive podove. Čekinje: polipropilen, debljina 0,6 mm, duljina 40 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crvena
|Stupanj tvrdoće
|srednja
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,9