Dodatak za usisavanje blata

Za spajanje na visokotlačno crijevo Kärcher visokotlačnih čistača: moćno sredstvo za usisavanje mulja za naknadnu ugradnju visokotlačnih uređaja za čišćenje na pumpe za prljavštinu.

Usisavač mulja pogodan za sigurno usisavanje mulja, pijeska, prljavštine, algi i kamenja do veličine 20 mm. Kad su spojeni na visokotlačno crijevo visokotlačnih čistača Kärcher, mogu se koristiti kao pumpa za prljavštinu. Moćni usisavač mulja rješava između 8.000 i 18.000 litara nečistoće na sat. S priključkom M 22 × 1,5 za visokotlačno crijevo. Usisno crijevo dugo 3,6 metara s NW 37, pogodno za visokotlačne čistače s veličinom mlaznice ≤ 050 (instalirana standardna verzija 6.415-935.0). Za visokotlačne čistače s veličinom mlaznice 040, upotrijebite mlaznicu 6.415-934.0. Za visokotlačne uređaje za čišćenje s veličinom mlaznice 060 upotrijebite mlaznicu 6.415-936.0.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu (kg) 2,8
Kompatibilni uređaji
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