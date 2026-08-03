Dodatna ručka za mlazne cijevi EASY!Lock

Komforno u svakoj situaciji - dodatna ručka se jednostavno montira na mlaznu cijev naše nove EASY!Lock generacije i tada pruža sve mogućnosti optimalne prilagodbe položaja Vašeg tijela odgovarajućem zadatku. Redovitim mijenjanjem položaja tijela rasterećujete svoj lokomotorni aparat te radite znatno opuštenije. Zbog malzne cijevi koja se okreće za 360°, dodatnu ručku možete i tijekom rada sasvim jednostavno okretati oko osi i tako raditi još fleksibilnije.