Duga okrugla mlaznica, dia. 4 mm

Duga okrugla mlaznica za Kärcher sustave za čišćenje suhim ledom. Za abrazivne primjene: uklanjanje tvrdokornih naslaga, boje, ulja ili čađe. Sa sustavom brze izmjene.

Dugačka okrugla mlaznica može se koristiti za učinkovito čišćenje komponenti, kalupa za ubrizgavanje ili robotskih kosilica sa sustavima za pjeskarenje suhim ledom. Izrađen od robusnog nehrđajućeg čelika i aluminija, idealan je za abrazivne i detaljne primjene i bez napora uklanja čak i najtvrdokorniju prljavštinu i naslage uzrokovane uljima, mastima, mazivima i čađom. Zahvaljujući integriranom sustavu brze izmjene, mlaznicom se može rukovati brzo i praktično.

Značajke i prednosti
Duga, abrazivna kontura mlaza
  • Visoke performanse rezultiraju uklanjanjem i iznimno tvrdokornih naslaga bez napora.
  • Vrlo niska potrošnja komprimiranog zraka i CO2.
Sustav brze zamjene
  • Izuzetno jednostavan za rukovanje i promjenjivo postavljanje.
Robustan, dugotrajan dizajn
  • Visokokvalitetan dizajn izrađen od nehrđajućeg čelika i aluminija.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 237 x 22 x 22
Područja primjene
  • Čišćenje lijevanih kalupa i ljevaoničkog alata
  • Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
  • Za skidanje boje sa dijelova stroja
  • Za čišćenje vrtnog alata i robotskih kosilica
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