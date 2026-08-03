Dugačka okrugla mlaznica može se koristiti za učinkovito čišćenje komponenti, kalupa za ubrizgavanje ili robotskih kosilica sa sustavima za pjeskarenje suhim ledom. Izrađen od robusnog nehrđajućeg čelika i aluminija, idealan je za abrazivne i detaljne primjene i bez napora uklanja čak i najtvrdokorniju prljavštinu i naslage uzrokovane uljima, mastima, mazivima i čađom. Zahvaljujući integriranom sustavu brze izmjene, mlaznicom se može rukovati brzo i praktično.