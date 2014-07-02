Dvokraki priključni adapter za pumpe, G1
Uz pomoć dvokrakog priključnog adaptera moguće je brzo i sigurno pumpu s unutarnjim navojem priključiti na dva priključka za vodu.
Uz pomoć dvokrakog priključnog adaptera moguće je brzo i sigurno pumpu s unutarnjim navojem priključiti na dva priključka za vodu s unutarnjim navojem - te fleksibilno koristiti s jednim ili dva izlaza. Pri tome mogu ili oba izlaza ići bočno ili jedan izlaz bočno, a drugi prema gore. Priključni navoj: G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm).
Značajke i prednosti
2-kraki priključni adapter
- Brzo priključenje priključaka vode s unutarnjim navojem na pumpu s unutarnjim navojem. Za korištenje jednog ili dva aktivna izlaza. Uklj. kapu za zatvaranje.
Fleksibilna montaža
- Optimalno usmjerenje priključenih crijeva i vodova.
Montaža bez alata.
- Za priključenje nije potreban alat.
Optimizirani priključni navoj
- Sigurno brtvljenje adaptera bez brtveće trake i sl.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličine
|1" na 1"
|Veličina navoja
|G1
|Promjer
|1″
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|80 x 128 x 40
Oprema
- Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
- Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
- Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja