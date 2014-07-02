Uz pomoć dvokrakog priključnog adaptera moguće je brzo i sigurno pumpu s unutarnjim navojem priključiti na dva priključka za vodu s unutarnjim navojem - te fleksibilno koristiti s jednim ili dva izlaza. Pri tome mogu ili oba izlaza ići bočno ili jedan izlaz bočno, a drugi prema gore. Priključni navoj: G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm).