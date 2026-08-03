Dvolitreni spremnik za sredstvo za čišćenje za mlaznicu za pjenu DUO Advanced
Dodatna posuda od dvije litre omogućuje brzu izmjenu deterdženta uz Kärcher Basic, Advanced i DUO Advanced mlaznicu za pjenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
Kompatibilni uređaji
- Mlaznica za pjenu Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Mlaznica za pjenu Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Mlaznica za pjenu Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h