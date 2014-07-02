Dvostruka mlaznica, 960 mm
Kontinuirana regulacija radnog tlaka izravno na ručki uz punu količinu vode. Prije svega namijenjeno za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).
Dvostruka cijev dužine 960 mm s podešavanjem tlaka na ručki pri maksimalnom protoku vode. Prikladna za primjenu u poljoprivredi (npr. čišćenje staja).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. radni tlak (bar)
|310
|Dužina (mm)
|960
|Temperatura (°C)
|maks. 150
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,6
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