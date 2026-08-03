Easy Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje

Visokotlačni sustav s pjenom za mobilne i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za pjenu za priključenje na visokotlačnu mlaznu cijev i visokotlačni injektor sredstva za čišćenje s preciznim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete mlaznica za različite klase uređaja treba zasebno naručiti (vidjeti Kompleti mlaznica).