Easy Foam Set

Visokotlačni sustav s pjenom za mobilne i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za pjenu za priključenje na visokotlačnu mlaznu cijev. Komplete mlaznica za različite klase uređaja treba zasebno naručiti (vidjeti Kompleti mlaznica).