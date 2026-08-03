Revolucionarni koncept visokotlačnog pištolja EASY!Force osigurava potpuno novi komfor rada bez umaranja, čak i tijekom duljeg vremena. Pri tome se koristi reaktivna sila visokotlačnog mlaza pa se tako do nule smanjuje sila držanja od strane korisnika. Visokotlačni pištolja također osvaja i po pitanju dugovječnosti zahvaljujući kvalitetnim materijalima: i kugla i brtveći dosjed ventila su od keramike, koja je mnogo tvrđa od bilo koje strane čestice. Potpuno keramički ventil osigurava pet puta dulju trajnost u usporedbi s drugim visokotlačnim pištoljima.