EASY!Force Advanced

Bez umaranja umjesto trošenja snage: EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza pa tako do nule smanjuje silu držanja od strane korisnika.

Revolucionarni koncept visokotlačnog pištolja EASY!Force osigurava potpuno novi komfor rada bez umaranja, čak i tijekom duljeg vremena. Pri tome se koristi reaktivna sila visokotlačnog mlaza pa se tako do nule smanjuje sila držanja od strane korisnika. Visokotlačni pištolja također osvaja i po pitanju dugovječnosti zahvaljujući kvalitetnim materijalima: i kugla i brtveći dosjed ventila su od keramike, koja je mnogo tvrđa od bilo koje strane čestice. Potpuno keramički ventil osigurava pet puta dulju trajnost u usporedbi s drugim visokotlačnim pištoljima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Temperatura (°C) maks. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,8
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