EASY!Force Ex
Registriran za Ex-područja, konstruiran za rad bez umaranja: EASY!Force visokotlačni pištolj smanjuje silu držanja na nulu, tako što koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza.
Siguran, dugovječan i vrlo komforan: novi EASY!Force visokotlačni pištolj osvaja također i kod primjene u područjima s protueksplozijskom zaštitom. Njegov potpuno keramički ventil jamči do 5 puta dulji životni vijek u usporedbi s drugim visokotlačnim pištoljima na tržištu. Istovremeno EASY!Force visokotlačni pištolj omogućuje rad bez umaranja,tako što koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja od strane korisnika smanjio na nulu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6