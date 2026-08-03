EASY!Force Ex

Registriran za Ex-područja, konstruiran za rad bez umaranja: EASY!Force visokotlačni pištolj smanjuje silu držanja na nulu, tako što koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza.

Siguran, dugovječan i vrlo komforan: novi EASY!Force visokotlačni pištolj osvaja također i kod primjene u područjima s protueksplozijskom zaštitom. Njegov potpuno keramički ventil jamči do 5 puta dulji životni vijek u usporedbi s drugim visokotlačnim pištoljima na tržištu. Istovremeno EASY!Force visokotlačni pištolj omogućuje rad bez umaranja,tako što koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja od strane korisnika smanjio na nulu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Temperatura (°C) maks. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Kompatibilni uređaji
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH