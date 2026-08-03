Siguran, dugovječan i vrlo komforan: novi EASY!Force visokotlačni pištolj osvaja također i kod primjene u područjima s protueksplozijskom zaštitom. Njegov potpuno keramički ventil jamči do 5 puta dulji životni vijek u usporedbi s drugim visokotlačnim pištoljima na tržištu. Istovremeno EASY!Force visokotlačni pištolj omogućuje rad bez umaranja,tako što koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja od strane korisnika smanjio na nulu.