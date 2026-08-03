EASY!Force visokotlačni pištolj, koji je dopušten za područje živežnih namirnica, smanjuje silu držanja od strane korisnika praktično na nulu, i to tako što koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza. Kugla i brtveći dosjed njegovog ventila sastoje se od iznimno robusne keramike i odolijevaju svim zamislivim stranim česticama. Stoga ventil od pune keramike osigurava do 5 puta dulji životni vijek u usporedbi s drugim visokotlačnim pištoljima.