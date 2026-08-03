EASY!Force Food
Savršen za područje živežnih namirnica: EASY!Force visokotlačni pištolj s potpuno keramičkim ventilom omogućuje rad bez umaranja, budući da korisnik praktično ne mora upotrijebiti nikakvu silu držanja.
EASY!Force visokotlačni pištolj, koji je dopušten za područje živežnih namirnica, smanjuje silu držanja od strane korisnika praktično na nulu, i to tako što koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza. Kugla i brtveći dosjed njegovog ventila sastoje se od iznimno robusne keramike i odolijevaju svim zamislivim stranim česticama. Stoga ventil od pune keramike osigurava do 5 puta dulji životni vijek u usporedbi s drugim visokotlačnim pištoljima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7