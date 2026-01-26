Učinkovito i temeljito čišćenje osjetljivih površina nikada nije bilo tako jednostavno, brzo i ekonomično. Uz 50 % veću učinkovitost čišćenja i istu potrošnju resursa, eco!Booster nudi 50 % veću učinkovitost vode i energije u usporedbi s Kärcherovim standardnim ravnim mlazom. Potvrđeno od strane neovisnog instituta za testiranje. To čini čišćenje vrlo temeljitim i brzim, štedeći vrijeme, vodu i energiju. Zahvaljujući vrlo ravnomjernom uklanjanju, prljavština se pokupi stvarno učinkovito, a čak se i osjetljivi materijali poput obojenih površina ili drva mogu čistiti bez brige. U isto vrijeme, eco!Booster nudi impresivno rukovanje: usprkos pružanju većih performansi čišćenja, percipirana razina buke tijekom upotrebe je 25 posto niža od Kärcher standardne ravne mlaznice. eco!Booster 120 prikladan je za sve Kärcher visokotlačne perače u K 2 i K 3 klasama.