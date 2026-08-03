eco!Booster TR 040
eco!Booster s 50% većim površinskim učinkom od Kärcher Power mlaznice; idealno za osjetljive površine. Za visokotlačne čistače s hladnom i toplom vodom (veličina mlaznice 040).
eco!Booster prikladan je za visokotlačne čistače s hladnom i toplom vodom (do 85 °C) tvrtke Kärcher, kompatibilan je sa sučeljem EASY!Lock i ima veličinu mlaznice 040. U usporedbi s mlaznicom Kärcher Power, pruža impresivnih 50 posto većih performansi površine. Povećana širina mlaza osigurava smanjenu potrošnju energije i vode, a time i bolju učinkovitost. Idealan je za čišćenje osjetljivih površina kao što su ožbukane fasade ili drveni zidovi. Revolucionarni koncept mlaznice usmjerava struju vode uz pomoć zraka koji se uvlači u sustav. To omogućuje brze impresivne rezultate čišćenja, što je posebno važno za sektore kao što su građevinarstvo ili čišćenje vozila.
Značajke i prednosti
50% veća učinkovitost čišćenja u usporedbi s ravnim mlazom
- Temeljito, brzo i održivije čišćenje.
50% veća učinkovitost vode¹⁾
- Štedi vodu.
50% veća energetska učinkovitost¹⁾
- Štedi energiju.
Vrlo svestran u primjeni
- Posebno pogodan za osjetljive površine kao što su boja ili drvo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Tlak (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Veličina mlaznice ( )
|40
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
¹⁾ Na temelju sposobnosti čišćenja 50% veće površine od standardnog Kärcherovog plosnatog mlaza s istom količinom energije i vode.
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Čišćenje fasada
- Komunalne primjene, na primjer čišćenje fasada ili ograda.
- Čišćenje vozila
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
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