eco!Booster prikladan je za visokotlačne čistače s hladnom i toplom vodom (do 85 °C) tvrtke Kärcher, kompatibilan je sa sučeljem EASY!Lock i ima veličinu mlaznice 040. U usporedbi s mlaznicom Kärcher Power, pruža impresivnih 50 posto većih performansi površine. Povećana širina mlaza osigurava smanjenu potrošnju energije i vode, a time i bolju učinkovitost. Idealan je za čišćenje osjetljivih površina kao što su ožbukane fasade ili drveni zidovi. Revolucionarni koncept mlaznice usmjerava struju vode uz pomoć zraka koji se uvlači u sustav. To omogućuje brze impresivne rezultate čišćenja, što je posebno važno za sektore kao što su građevinarstvo ili čišćenje vozila.