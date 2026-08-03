U usporedbi s Kärcher Power mlaznicom, eco!Booster pruža 50 posto veću površinsku učinkovitost. Idealan je za čišćenje osjetljivih površina kao što su ožbukane fasade ili drveni zidovi. Štoviše, povećana širina mlaza sa sobom donosi povećanu učinkovitost, što dovodi do manje potrošnje energije i vode. eco!Booster je prikladan za Kärcherove visokotlačne čistače s hladnom i toplom vodom (do 85 °C), kompatibilan je sa sučeljem EASY!Lock i ima veličinu mlaznice 045. Revolucionarni koncept mlaznice uvlači zrak kako bi usmjerio vodeni tok. Na ovaj način se postižu vrhunski rezultati čišćenja u kraćem vremenu, što čini značajnu razliku za ciljane skupine poput građevinske industrije ili čišćenja vozila.