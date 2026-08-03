eco!Booster TR 045
eco!Booster s 50% većim površinskim učinkom od Kärcherove Power mlaznice; pogodan za osjetljive površine. Za visokotlačne čistače s hladnom i toplom vodom (veličina mlaznice 045).
U usporedbi s Kärcher Power mlaznicom, eco!Booster pruža 50 posto veću površinsku učinkovitost. Idealan je za čišćenje osjetljivih površina kao što su ožbukane fasade ili drveni zidovi. Štoviše, povećana širina mlaza sa sobom donosi povećanu učinkovitost, što dovodi do manje potrošnje energije i vode. eco!Booster je prikladan za Kärcherove visokotlačne čistače s hladnom i toplom vodom (do 85 °C), kompatibilan je sa sučeljem EASY!Lock i ima veličinu mlaznice 045. Revolucionarni koncept mlaznice uvlači zrak kako bi usmjerio vodeni tok. Na ovaj način se postižu vrhunski rezultati čišćenja u kraćem vremenu, što čini značajnu razliku za ciljane skupine poput građevinske industrije ili čišćenja vozila.
Značajke i prednosti
50% veća učinkovitost čišćenja u usporedbi s ravnim mlazom
- Temeljito, brzo i održivije čišćenje.
50% veća učinkovitost vode¹⁾
- Štedi vodu.
50% veća energetska učinkovitost¹⁾
- Štedi energiju.
Vrlo svestran u primjeni
- Posebno pogodan za osjetljive površine kao što su boja ili drvo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Tlak (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Veličina mlaznice ( )
|45
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
¹⁾ Na temelju sposobnosti čišćenja 50% veće površine od standardnog Kärcherovog plosnatog mlaza s istom količinom energije i vode.
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Čišćenje fasada
- Komunalne primjene, na primjer čišćenje fasada ili ograda.
- Čišćenje vozila
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
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