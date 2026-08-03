eco!Booster TR 050
eco!Booster s 50% većim površinskim učinkom od Kärcherove Power mlaznice; idealno za osjetljive površine. Za visokotlačne čistače s hladnom i toplom vodom (veličina mlaznice 050).
U usporedbi s Kärcher Power mlaznicom, eco!Booster omogućuje 50 posto veću površinsku učinkovitost i idealan je za čišćenje osjetljivih površina kao što su ožbukane fasade ili drveni zidovi. Učinkovitost je rezultat povećane širine mlaza i dovodi do manje potrošnje energije i vode. Prikladan je za visokotlačne čistače s hladnom i toplom vodom (do 85 °C) tvrtke Kärcher, kompatibilan je sa sučeljem EASY!Lock i ima veličinu mlaznice 050. S revolucionarnim konceptom mlaznice, zrak se uvlači kako bi se vodeni tok. To omogućuje izvrsne rezultate čišćenja u kraćem vremenu, što je posebno važno u sektorima kao što su građevinarstvo ili čišćenje vozila.
Značajke i prednosti
50% veća učinkovitost čišćenja u usporedbi s ravnim mlazom
- Temeljito, brzo i održivije čišćenje.
50% veća učinkovitost vode¹⁾
- Štedi vodu.
50% veća energetska učinkovitost¹⁾
- Štedi energiju.
Vrlo svestran u primjeni
- Posebno pogodan za osjetljive površine kao što su boja ili drvo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Tlak (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Veličina mlaznice ( )
|50
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
¹⁾ Na temelju sposobnosti čišćenja 50% veće površine od standardnog Kärcherovog plosnatog mlaza s istom količinom energije i vode.
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Čišćenje fasada
- Komunalne primjene, na primjer čišćenje fasada ili ograda.
- Čišćenje vozila
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
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