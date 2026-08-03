eco!Booster TR 050

eco!Booster s 50% većim površinskim učinkom od Kärcherove Power mlaznice; idealno za osjetljive površine. Za visokotlačne čistače s hladnom i toplom vodom (veličina mlaznice 050).

U usporedbi s Kärcher Power mlaznicom, eco!Booster omogućuje 50 posto veću površinsku učinkovitost i idealan je za čišćenje osjetljivih površina kao što su ožbukane fasade ili drveni zidovi. Učinkovitost je rezultat povećane širine mlaza i dovodi do manje potrošnje energije i vode. Prikladan je za visokotlačne čistače s hladnom i toplom vodom (do 85 °C) tvrtke Kärcher, kompatibilan je sa sučeljem EASY!Lock i ima veličinu mlaznice 050. S revolucionarnim konceptom mlaznice, zrak se uvlači kako bi se vodeni tok. To omogućuje izvrsne rezultate čišćenja u kraćem vremenu, što je posebno važno u sektorima kao što su građevinarstvo ili čišćenje vozila.

Značajke i prednosti
50% veća učinkovitost čišćenja u usporedbi s ravnim mlazom
  • Temeljito, brzo i održivije čišćenje.
50% veća učinkovitost vode¹⁾
  • Štedi vodu.
50% veća energetska učinkovitost¹⁾
  • Štedi energiju.
Vrlo svestran u primjeni
  • Posebno pogodan za osjetljive površine kao što su boja ili drvo.
Specifikacije

Tehnički podaci

Tlak (bar) maks. 300
Temperatura (°C) maks. 85
Veličina mlaznice ( ) 50
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5

¹⁾ Na temelju sposobnosti čišćenja 50% veće površine od standardnog Kärcherovog plosnatog mlaza s istom količinom energije i vode.

eco!Booster TR 050
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Područja primjene
  • Čišćenje fasada
  • Komunalne primjene, na primjer čišćenje fasada ili ograda.
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
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