U usporedbi s Kärcher Power mlaznicom, eco!Booster omogućuje 50 posto veću površinsku učinkovitost i idealan je za čišćenje osjetljivih površina kao što su ožbukane fasade ili drveni zidovi. Učinkovitost je rezultat povećane širine mlaza i dovodi do manje potrošnje energije i vode. Prikladan je za visokotlačne čistače s hladnom i toplom vodom (do 85 °C) tvrtke Kärcher, kompatibilan je sa sučeljem EASY!Lock i ima veličinu mlaznice 050. S revolucionarnim konceptom mlaznice, zrak se uvlači kako bi se vodeni tok. To omogućuje izvrsne rezultate čišćenja u kraćem vremenu, što je posebno važno u sektorima kao što su građevinarstvo ili čišćenje vozila.