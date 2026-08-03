eco!Booster TR 060
Značajke i prednosti
50% veća učinkovitost čišćenja u usporedbi s ravnim mlazom
- Temeljito, brzo i održivije čišćenje.
50% veća učinkovitost vode¹⁾
- Štedi vodu.
50% veća energetska učinkovitost¹⁾
- Štedi energiju.
Vrlo svestran u primjeni
Specifikacije
Tehnički podaci
|Tlak (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Veličina mlaznice ( )
|60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
Područja primjene
- Čišćenje fasada
- Komunalne primjene, na primjer čišćenje fasada ili ograda.
- Čišćenje vozila
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
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