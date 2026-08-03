Rotirajući disk za struganje za električni strugač za led EDI 4 uklanja led s vjetrobrana automobila brzo i praktično. Zamjena diska je jednostavna – bez potrebe za alatima, to je gotovo za nekoliko sekundi. Nedavno razvijeni disk za struganje ima pet oštrica, radeći do 4 dB(A) tiše od prethodne verzije pri odleđivanju.