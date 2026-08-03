EDI 4 zamjenski perač
Rotirajući disk za struganje za električni strugač za led EDI 4 sa čvrstim plastičnim oštricama uklanja čak i tvrdokorni led s vjetrobranskog stakla automobila.
Rotirajući disk za struganje za električni strugač za led EDI 4 uklanja led s vjetrobrana automobila brzo i praktično. Zamjena diska je jednostavna – bez potrebe za alatima, to je gotovo za nekoliko sekundi. Nedavno razvijeni disk za struganje ima pet oštrica, radeći do 4 dB(A) tiše od prethodne verzije pri odleđivanju.
Značajke i prednosti
Rotirajući disk za struganje sa čvrstim plastičnim oštricama
- Rotirajući disk za struganje, izrađen od plastike otporne na udarce, brzo i bez napora uklanja čak i tvrdokorni led s vjetrobrana automobila.
Zamjena diska bez alata
- Rotirajući disk može se brzo i lako zamijeniti bez alata.
Smanjenje buke
- Nedavno razvijeni disk za struganje smanjuje glasnoću do 4 dB(A) u usporedbi s prethodnom verzijom sa šest oštrica.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|109 x 109 x 16
Područja primjene
- Vjetrobranska stakla