EDI 4 zamjenski perač

Rotirajući disk za struganje za električni strugač za led EDI 4 sa čvrstim plastičnim oštricama uklanja čak i tvrdokorni led s vjetrobranskog stakla automobila.

Rotirajući disk za struganje za električni strugač za led EDI 4 uklanja led s vjetrobrana automobila brzo i praktično. Zamjena diska je jednostavna – bez potrebe za alatima, to je gotovo za nekoliko sekundi. Nedavno razvijeni disk za struganje ima pet oštrica, radeći do 4 dB(A) tiše od prethodne verzije pri odleđivanju.

Značajke i prednosti
Rotirajući disk za struganje sa čvrstim plastičnim oštricama
  • Rotirajući disk za struganje, izrađen od plastike otporne na udarce, brzo i bez napora uklanja čak i tvrdokorni led s vjetrobrana automobila.
Zamjena diska bez alata
  • Rotirajući disk može se brzo i lako zamijeniti bez alata.
Smanjenje buke
  • Nedavno razvijeni disk za struganje smanjuje glasnoću do 4 dB(A) u usporedbi s prethodnom verzijom sa šest oštrica.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 109 x 109 x 16
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Vjetrobranska stakla
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Created with AI (artificial intelligence)

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