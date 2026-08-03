Set krpa za čišćenje podova Power EasyFix sadrži dvije visokokvalitetne krpe za temeljito i higijensko čišćenje parnim čistačem. Ultra abrazivna krpa ima veći udio abrazivnih vlakana za posebno jednostavno uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Abrazivna krpa podržava uklanjanje prljavštine abrazivnim vlaknima i nudi izvrsno skupljanje prljavštine s dodatnim mekanim tekstilnim dijelovima, na primjer prilikom brisanja nakon čišćenja Ultra abrazivnom krpom. Zahvaljujući sustavu kuke i petlje, krpe se mogu jednostavno i brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu parnog čistača: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje poda na EasyFix podnu mlaznicu i gotovi ste. Tijekom rada, tkanina ostaje sigurno na mjestu. Nakon čišćenja, iskorištena krpa može se ukloniti s EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno stanete nožicom na krpu i povučete podnu mlaznicu prema gore i dalje od nje.