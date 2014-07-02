EPA filter

EPA filtar koji se može prati za stroj za ribanje BR 45/22 i Kärcherov čistač s raspršivačem DS 6. Zadržava sitne čestice prašine i alergene iz kondenziranog vlažnog zraka.

EPA filtar, koji je osim za stroj za ribanje BR 45/22 prikladan i za Kärcherov čistač s raspršivačem DS 6, pouzdano štiti korisnika od sitnih čestica u zraku poput čestica prašine ili alergena iz kondenziranog vlažnog zraka, učinkovito ih uhvatiti u zamku. Pri korištenju čistača s raspršivačem, on također funkcionira kao filter za zaštitu motora i sprječava prodiranje štetne vlage u motor uređaja. Zahvaljujući mekom gumenom rubu, filtar se može bez napora raširiti i isprati pod tekućom vodom.

Značajke i prednosti
Perivo
  • Ponovo upotrebljivo i dugovječno
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 195 x 97 x 34
Kompatibilni uređaji
