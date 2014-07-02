EPA filter
EPA filtar koji se može prati za stroj za ribanje BR 45/22 i Kärcherov čistač s raspršivačem DS 6. Zadržava sitne čestice prašine i alergene iz kondenziranog vlažnog zraka.
EPA filtar, koji je osim za stroj za ribanje BR 45/22 prikladan i za Kärcherov čistač s raspršivačem DS 6, pouzdano štiti korisnika od sitnih čestica u zraku poput čestica prašine ili alergena iz kondenziranog vlažnog zraka, učinkovito ih uhvatiti u zamku. Pri korištenju čistača s raspršivačem, on također funkcionira kao filter za zaštitu motora i sprječava prodiranje štetne vlage u motor uređaja. Zahvaljujući mekom gumenom rubu, filtar se može bez napora raširiti i isprati pod tekućom vodom.
Značajke i prednosti
Perivo
- Ponovo upotrebljivo i dugovječno
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|195 x 97 x 34