EPA filtar, koji je osim za stroj za ribanje BR 45/22 prikladan i za Kärcherov čistač s raspršivačem DS 6, pouzdano štiti korisnika od sitnih čestica u zraku poput čestica prašine ili alergena iz kondenziranog vlažnog zraka, učinkovito ih uhvatiti u zamku. Pri korištenju čistača s raspršivačem, on također funkcionira kao filter za zaštitu motora i sprječava prodiranje štetne vlage u motor uređaja. Zahvaljujući mekom gumenom rubu, filtar se može bez napora raširiti i isprati pod tekućom vodom.