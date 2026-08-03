Nastavak za L2P kutne mlaznice. Nastavak je u potpunosti izrađen od plastike kako bi se spriječilo oštećenje predmeta koji se čisti. Međutim, navoji su ojačani metalom kako bi se osigurao dug vijek trajanja. Nastavak je dugačak 100 milimetara. Nekoliko nastavaka se može spojiti vijcima.