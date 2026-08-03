Extension angle nozzle cpl. L2P
Nastavak za L2P kutne mlaznice. Nastavak je dug 100 mm. Nekoliko nastavaka se može spojiti vijcima.
Nastavak za L2P kutne mlaznice. Nastavak je u potpunosti izrađen od plastike kako bi se spriječilo oštećenje predmeta koji se čisti. Međutim, navoji su ojačani metalom kako bi se osigurao dug vijek trajanja. Nastavak je dugačak 100 milimetara. Nekoliko nastavaka se može spojiti vijcima.
Značajke i prednosti
Sustav brze zamjene
- Izuzetno jednostavan za rukovanje i promjenjivo postavljanje.
Plastična mlaznica
- Šteta na osjetljivim površinama je izbjegnuta ako mlaznica slučajno dotakne površinu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|118 x 20 x 20
Područja primjene
- Za čišćenje proizvodne opreme, poput alata za injekcijsko prešanje, transportnih sustava i sustava za rukovanje itd.
- Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
- Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina