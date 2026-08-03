Extension cable RCX
Kada je u pitanju stanica za punjenje ili RTK antena RCX-a, produžni kabel omogućuje produljenje priključka na napajanje za deset metara.
Produžni kabel daje vam veću fleksibilnost pri postavljanju stanice za punjenje ili RTK antene. Ako u neposrednoj blizini željenog mjesta postavljanja nema utičnice, kabel pomaže premostiti udaljenost.
Značajke i prednosti
Deset metara veći radni radijus za polaganje strujnog kabela
Može se koristiti za stanicu za punjenje ili RTK antenu
Otpornost na vremenske uvjete i klasa zaštite su zadržani
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina kabela (m)
|10
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5