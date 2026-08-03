Extension cable RCX

Kada je u pitanju stanica za punjenje ili RTK antena RCX-a, produžni kabel omogućuje produljenje priključka na napajanje za deset metara.

Produžni kabel daje vam veću fleksibilnost pri postavljanju stanice za punjenje ili RTK antene. Ako u neposrednoj blizini željenog mjesta postavljanja nema utičnice, kabel pomaže premostiti udaljenost.

Značajke i prednosti
Deset metara veći radni radijus za polaganje strujnog kabela
Može se koristiti za stanicu za punjenje ili RTK antenu
Otpornost na vremenske uvjete i klasa zaštite su zadržani
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina kabela (m) 10
Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Kompatibilni uređaji
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH