Jednostavno čišćenje: univerzalni valjak za Kärcher FC 2-4 čistač podova osigurava nježno mokro čišćenje i održavanje svih tvrdih podova – čak i parketa. Visokokvalitetni univerzalni valjak ne ostavlja dlačice, upija i iznimno je izdržljiv. Valjak se također može prati u perilici na max. temperatura od 60°C.