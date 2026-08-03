FC 2-4 univerzalni valjak
Univerzalni valjak za nježno mokro čišćenje i njegu svih tvrdih podova. Ne ostavlja dlačice, upija i otporan je na habanje. Prikladno za pranje u perilici do 60 °C.
Jednostavno čišćenje: univerzalni valjak za Kärcher FC 2-4 čistač podova osigurava nježno mokro čišćenje i održavanje svih tvrdih podova – čak i parketa. Visokokvalitetni univerzalni valjak ne ostavlja dlačice, upija i iznimno je izdržljiv. Valjak se također može prati u perilici na max. temperatura od 60°C.
Značajke i prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Posebno čisto
- Higijenski rad na različitim mjestima primjene (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|180 x 60 x 60
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Brušeni parket