FC 2-4 univerzalni valjak

Univerzalni valjak za nježno mokro čišćenje i njegu svih tvrdih podova. Ne ostavlja dlačice, upija i otporan je na habanje. Prikladno za pranje u perilici do 60 °C.

Jednostavno čišćenje: univerzalni valjak za Kärcher FC 2-4 čistač podova osigurava nježno mokro čišćenje i održavanje svih tvrdih podova – čak i parketa. Visokokvalitetni univerzalni valjak ne ostavlja dlačice, upija i iznimno je izdržljiv. Valjak se također može prati u perilici na max. temperatura od 60°C.

Značajke i prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Posebno čisto
  • Higijenski rad na različitim mjestima primjene (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 180 x 60 x 60
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Brušeni parket
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