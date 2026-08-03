FC 2 valjak za kamen savršen je dodatak za dubinsko čišćenje neosjetljivih tvrdih podova, poput kamena ili keramike (iako nije prikladan za osjetljive podove od prirodnog kamena poput mramora ili terakote). Kompatibilan sa sredstvom za čišćenje podova FC 2-4. Zahvaljujući integriranim čekinjama, valjak za kamenje lako uklanja tvrdokornu prljavštinu, pa čak i pukotine, fuge i neravne površine vraćaju sjaj. Prikladno za pranje u perilici do 60 °C.