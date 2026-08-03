FC 2-4 valjak za kamen

Čišćenje neosjetljivih tvrdih podova i prljavih pukotina ne može biti jednostavnije: s valjkom za kamen za čistač podova FC 2-4, tvrdokorne mrlje nemaju šanse.Periv u perilici do 60 °C.

FC 2 valjak za kamen savršen je dodatak za dubinsko čišćenje neosjetljivih tvrdih podova, poput kamena ili keramike (iako nije prikladan za osjetljive podove od prirodnog kamena poput mramora ili terakote). Kompatibilan sa sredstvom za čišćenje podova FC 2-4. Zahvaljujući integriranim čekinjama, valjak za kamenje lako uklanja tvrdokornu prljavštinu, pa čak i pukotine, fuge i neravne površine vraćaju sjaj. Prikladno za pranje u perilici do 60 °C.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
  • Posebne fine poliamidne čekinje omogućuju bolje sakupljanje suhe nečistoće i labavih vlakana s tepiha.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Integrirane čekinje
  • Za jednostavno uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
  • Čak prostor između ploha (fuge) i neravni podovi ponovno postaju blistavi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 180 x 60 x 60
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Kameni podovi
  • Tvrdokorne nečistoće
  • Spojevi pločica
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