Filtar ispušnog zraka VC 5
Zahvaljujući HEPA higijenskom filtru (EN 1822:1998) izlazni zrak iz usisavača je čišći od zraka u prostoriji. Preporuča se zamjena jednom godišnje.
HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) pouzdano i sigurno filtrira najsitnije nečistoće, kao primjerice pelud ili čestice koje izazivaju alergije. Pri tome je toliko temeljit da je izlazni zrak iz usisavača čišći od zraka u prostoriji u kojoj upravo radite. Preporučamo zamjenu filtra jednom godišnje.
Značajke i prednosti
Prikladan za Kärcher kompaktne usisavače VC 5
Pouzdano filtrira najsitniju prašinu, kao što je primjerice pelud i čestice koje izazivaju alergije
Zrak koji izlazi iz usisavača je čišći od zraka u prostoriji
Filtar bi trebalo mijenjati jednom godišnje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|85 x 75 x 46
Područja primjene
- Suha prljavština