HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) pouzdano i sigurno filtrira najsitnije nečistoće, kao primjerice pelud ili čestice koje izazivaju alergije. Pri tome je toliko temeljit da je izlazni zrak iz usisavača čišći od zraka u prostoriji u kojoj upravo radite. Preporučamo zamjenu filtra jednom godišnje.