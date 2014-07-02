Filtar s ravnim naborima

Filtar s ravnim naborima omogućuje mokro i suho usisavanje bez promjene filtra. On nudi veliku filtarsku površinu na najmanjem prostoru i ne ulazi u spremnik usisavača.

Filtar s ravnim naborima omogućuje mokro i suho usisavanje bez promjene filtra. On nudi veliku filtarsku površinu na najmanjem prostoru i ne ulazi u spremnik usisavača. Osim toga, filtar se odlikuje visokim stupnjem zadržavanja prašine, a zbog svoje fleksibilne izvedbe jednostavan je za čišćenje.

Značajke i prednosti
Materijal filtra
  • omogućuje mokro i suho usisavanje bez zamjene filtra
  • Visoki stupanj zadržavanja prašine
Fleksibilna izvedba
  • Jednostavno čišćenje
Kompaktna izvedba
  • Velika površina filtra na minimalnom prostoru
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja smeđa
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 205 x 75 x 73
Kompatibilni uređaji
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH