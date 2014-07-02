Filtar s ravnim naborima
Filtar s ravnim naborima omogućuje mokro i suho usisavanje bez promjene filtra. On nudi veliku filtarsku površinu na najmanjem prostoru i ne ulazi u spremnik usisavača. Osim toga, filtar se odlikuje visokim stupnjem zadržavanja prašine, a zbog svoje fleksibilne izvedbe jednostavan je za čišćenje.
Značajke i prednosti
Materijal filtra
- omogućuje mokro i suho usisavanje bez zamjene filtra
- Visoki stupanj zadržavanja prašine
Fleksibilna izvedba
- Jednostavno čišćenje
Kompaktna izvedba
- Velika površina filtra na minimalnom prostoru
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|smeđa
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|205 x 75 x 73