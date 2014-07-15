Filtar s ravnim naborima KFI 7420
Robusni filter s ravnim naborima, specijalno za usisavače za pepeo i suhe usisavače. Za dugotrajni učinak usisavanja.
Značajke i prednosti
Prikladan za usisavače za pepeo i suhe usisavače AD 3, AD 2 i AD 4 Premium Kärcher
Za dugotrajni učinak usisavanja
jednostavna zamjena
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|197 x 97 x 48
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Pepeo